Синоптик предупредил о непогоде в понедельник в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Горожанам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.