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Синоптик предупредил о непогоде в понедельник в Москве - РИА Новости, 29.06.2026
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09:13 29.06.2026
Синоптик предупредил о непогоде в понедельник в Москве

В Москве в понедельник ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.
  • Горожанам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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