Синоптик рассказал, когда холодный атмосферный фронт придет в Москву

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт придет в столицу в пятницу, под утро в Москве ожидается не выше плюс 19 градусов, дневная температура понизится до климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в выходные погода будет неустойчивая с вероятностью небольших локальных дождей. По ночам в столице прогнозируется плюс 10 - плюс 15 градусов, после полудня - плюс 21 - плюс 26 градусов, сообщил он.