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Синоптик рассказал, когда холодный атмосферный фронт придет в Москву - РИА Новости, 29.06.2026
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07:53 29.06.2026
Синоптик рассказал, когда холодный атмосферный фронт придет в Москву

Тишковец: холодный атмосферный фронт придет в Москву в пятницу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу в Москву придет холодный атмосферный фронт, под утро температура будет не выше плюс 19 градусов.
  • В выходные ожидается неустойчивая погода с вероятностью небольших локальных дождей, днем температура составит плюс 21–плюс 26 градусов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт придет в столицу в пятницу, под утро в Москве ожидается не выше плюс 19 градусов, дневная температура понизится до климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. Под утро плюс 16 - плюс 19, дневная температура понизится до положенной климатической нормы - на термометрах нормальные для июля плюс 23 - плюс 26", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в выходные погода будет неустойчивая с вероятностью небольших локальных дождей. По ночам в столице прогнозируется плюс 10 - плюс 15 градусов, после полудня - плюс 21 - плюс 26 градусов, сообщил он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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