Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидается температура от +25 °С до +28 °С.

В четверг температура в Москве достигнет пика — от +27 °С до +30 °С.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 28 градусов в Москве во вторник, а в четверг потепление в городе выйдет на пик, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник благодаря гребню антициклона распогодится и потеплеет. В сумерках плюс 11 - плюс 14, днем плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец

Синоптик добавил, что в столице в среду ночью прогнозируется плюс 15 - плюс 18 градусов, в середине дня - плюс 26 - плюс 29 градусов.