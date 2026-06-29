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Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву - РИА Новости, 29.06.2026
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07:40 29.06.2026 (обновлено: 07:41 29.06.2026)
Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву в четверг

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Жаркая погода в Москве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается температура от +25 °С до +28 °С.
  • В четверг температура в Москве достигнет пика — от +27 °С до +30 °С.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 28 градусов в Москве во вторник, а в четверг потепление в городе выйдет на пик, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник благодаря гребню антициклона распогодится и потеплеет. В сумерках плюс 11 - плюс 14, днем плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в столице в среду ночью прогнозируется плюс 15 - плюс 18 градусов, в середине дня - плюс 26 - плюс 29 градусов.
"В четверг потепление выйдет на пик. В условиях ясной ночи минимальная температура составит плюс 14 - плюс 17, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 27 - плюс 30", - подчеркнул он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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