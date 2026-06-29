Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Москве ожидается температура от +25 °С до +28 °С.
- В четверг температура в Москве достигнет пика — от +27 °С до +30 °С.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 28 градусов в Москве во вторник, а в четверг потепление в городе выйдет на пик, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник благодаря гребню антициклона распогодится и потеплеет. В сумерках плюс 11 - плюс 14, днем плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в столице в среду ночью прогнозируется плюс 15 - плюс 18 градусов, в середине дня - плюс 26 - плюс 29 градусов.
"В четверг потепление выйдет на пик. В условиях ясной ночи минимальная температура составит плюс 14 - плюс 17, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 27 - плюс 30", - подчеркнул он.