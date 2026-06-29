Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдет дождь.
- Температура воздуха составит от +20 до +25 градусов, ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 метров в секунду.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 20 - плюс 25 градусов.
"Показания барометров немного понизятся и составят 747 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
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27 июня, 09:38