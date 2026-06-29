Замглавы МИД России встретился с замгендиректора МИД Израиля

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял прибывшего в Москву заместителя гендиректора МИД Израиля Юваля Фукса, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Борисенко и Фукс обменялись мнениями по ключевым международным и региональным темам, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке, заключили в дипведомстве.