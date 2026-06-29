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Замглавы МИД России встретился с замгендиректора МИД Израиля - РИА Новости, 29.06.2026
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19:32 29.06.2026
Замглавы МИД России встретился с замгендиректора МИД Израиля

МИД: Георгий Борисенко принял Юваля Фукса

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял в Москве заместителя гендиректора МИД Израиля Юваля Фукса.
  • Стороны обсудили развитие российско-израильского сотрудничества в связи с 35-летием восстановления дипломатических отношений.
  • Россия и Израиль подтвердили обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога и укрепление взаимовыгодного партнерства.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял прибывшего в Москву заместителя гендиректора МИД Израиля Юваля Фукса, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать девятого июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Е.Борисенко принял в МИД России прибывшего в Москву заместителя Генерального директора Министерства иностранных дел Государства Израиль Юваля Фукса", - говорится в сообщении МИД РФ.
Стороны обсудили развитие российско-израильского сотрудничества в свете отмечаемого в текущем году 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Россия и Израиль подтвердили обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога и укрепление взаимовыгодного партнерства, указали в МИД России.
Кроме того, Борисенко и Фукс обменялись мнениями по ключевым международным и региональным темам, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке, заключили в дипведомстве.
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