Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали качества хорошего переговорщика от Евросоюза - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 29.06.2026
В МИД назвали качества хорошего переговорщика от Евросоюза

МИД: для Москвы хороший переговорщик от ЕС тот, кто не сделал России гнусностей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период", - сказал он в интервью RTVi.
Галузин выразил мнение, что подходящий переговорщик может появиться, "если таковой найдется и если в его или в ее услугах будет необходимость".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Кошта пошутил по поводу своей кандидатуры как переговорщика с Россией
19 июня, 12:56
 
В миреРоссияЕвросоюзМихаил ГалузинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала