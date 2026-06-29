Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период", - сказал он в интервью RTVi.
Галузин выразил мнение, что подходящий переговорщик может появиться, "если таковой найдется и если в его или в ее услугах будет необходимость".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.