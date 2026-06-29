МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.