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В МИД Белоруссии прокомментировали угрозы Киева - РИА Новости, 29.06.2026
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12:58 29.06.2026
В МИД Белоруссии прокомментировали угрозы Киева

МИД Белорусии: красные линии было четко определены, это границы страны

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко четко определил «красные линии», заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.
  • «Красные линии» — это границы страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Красные линии было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко, это границы страны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета, комментируя возможные атаки Киева.
"Красные линии были четко определены нашим президентом. Это - наша граница", - заявил Секрета в интервью RT.
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