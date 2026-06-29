Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко четко определил «красные линии», заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.
- «Красные линии» — это границы страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Красные линии было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко, это границы страны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета, комментируя возможные атаки Киева.
"Красные линии были четко определены нашим президентом. Это - наша граница", - заявил Секрета в интервью RT.