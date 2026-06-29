Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.
- В первом раунде Уимблдона Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича.
- Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым — испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе 30-летний россиянин не принимал участия в турнирах. В первом раунде Уимблдона восьмой сеяный Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича, встреча пройдет в понедельник. Лучшим результатом россиянина на турнире является выход в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, завершится 12 июля.
Уимблдон станет испытанием для Андреевой, считает Янчук
16 июня, 20:31
Вторая ракетка России Андрей Рублев остался на 13-м месте, а его соотечественник Карен Хачанов - на 22-м.
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым - испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 29 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9460;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7190;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4390;
5 (5). Бен Шелтон (США) - 4160;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;
7 (7). Тейлор Фриц (США) - 3765;
8 (8). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
9 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3580;
10 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3460...
13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2420...
22 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2080.
Медведев в стартовом раунде Уимблдона сыграет с Чиличем
26 июня, 12:59