Рейтинг@Mail.ru
Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:40 29.06.2026
Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP

Первая ракетка России Медведев сохранил 9-е место в рейтинге ATP

© Фото : Пресс-служба ATPДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.
  • В первом раунде Уимблдона Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича.
  • Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым — испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе 30-летний россиянин не принимал участия в турнирах. В первом раунде Уимблдона восьмой сеяный Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича, встреча пройдет в понедельник. Лучшим результатом россиянина на турнире является выход в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, завершится 12 июля.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Уимблдон станет испытанием для Андреевой, считает Янчук
16 июня, 20:31
Вторая ракетка России Андрей Рублев остался на 13-м месте, а его соотечественник Карен Хачанов - на 22-м.
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым - испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 29 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9460;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7190;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4390;
5 (5). Бен Шелтон (США) - 4160;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;
Центральный корт Уимблдонского турнира - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне будет рекордным в истории
11 июня, 14:08
7 (7). Тейлор Фриц (США) - 3765;
8 (8). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
9 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3580;
10 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3460...
13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2420...
22 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2080.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Медведев в стартовом раунде Уимблдона сыграет с Чиличем
26 июня, 12:59
 
ТеннисСпортРоссияИталияСШАДаниил МедведевАндрей РублевКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Уимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала