Супруги из Республики Алтай передали мед участникам СВО

БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Супруги Бородины из Республики Алтай передали 20 литров меда участникам СВО, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Бойцы получили 20 литров меда из Республики Алтай. "Народный фронт" Республики Алтай передал партию сладкого подарка - меда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мед вручили бойцам на донецком направлении во время очередной командировки "Народного фронта" на передовую.
"Вкусный привет из дома передала семья Виктора и Ольги Бородиных. Собственная пасека у них уже 10 лет. Сегодня в ней 30 ульев, в которые вложено много заботы и кропотливого труда", - отмечают в "Народном фронте".
Уточняется, что с начала СВО супруги регулярно поддерживают бойцов медом.