Супруги из Республики Алтай передали мед участникам СВО

Отмечается, что мед вручили бойцам на донецком направлении во время очередной командировки "Народного фронта" на передовую.

"Вкусный привет из дома передала семья Виктора и Ольги Бородиных. Собственная пасека у них уже 10 лет. Сегодня в ней 30 ульев, в которые вложено много заботы и кропотливого труда", - отмечают в "Народном фронте".