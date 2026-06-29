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Супруги из Республики Алтай передали мед участникам СВО - РИА Новости, 29.06.2026
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Надежные люди
 
14:17 29.06.2026

Супруги из Республики Алтай передали мед участникам СВО

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМед
Мед - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Супруги Бородины из Республики Алтай передали 20 литров меда участникам СВО, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Бойцы получили 20 литров меда из Республики Алтай. "Народный фронт" Республики Алтай передал партию сладкого подарка - меда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мед вручили бойцам на донецком направлении во время очередной командировки "Народного фронта" на передовую.
"Вкусный привет из дома передала семья Виктора и Ольги Бородиных. Собственная пасека у них уже 10 лет. Сегодня в ней 30 ульев, в которые вложено много заботы и кропотливого труда", - отмечают в "Народном фронте".
Уточняется, что с начала СВО супруги регулярно поддерживают бойцов медом.
 
Надежные людиРеспублика Алтай
 
 
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