СМИ узнали, почему Макрон надел темные очки на встречу с султаном Омана

Краткий пересказ от РИА ИИ Макрон был вынужден встречать султана Омана в темных очках из-за проблемы с глазом, передает AFP.

Оппозиционный политик Филиппо предполагал, что причиной этому могла стать пощечина от супруги президента.

В начале года Макрон уже упоминал, что у него в глазу лопнул сосуд.

ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Эммануэль Макрон во время визита в Париж султана Омана Хейсама бин Тарика не снимал темные очки даже в помещении из-за "проблемы с глазом", передает AFP.

"Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика. <…> Это снова "проблема с глазом", — говорится в материале агентства со ссылкой на окружение президента Франции

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее сегодня предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.

В мае прошлого года журналисты запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от жены: на видео заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

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