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СМИ узнали, почему Макрон надел темные очки на встречу с султаном Омана - РИА Новости, 29.06.2026
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18:31 29.06.2026 (обновлено: 19:09 29.06.2026)
СМИ узнали, почему Макрон надел темные очки на встречу с султаном Омана

AFP: Макрон снова появился в темных очках из-за проблем с глазом

© REUTERS / Alice SaccoПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон был вынужден встречать султана Омана в темных очках из-за проблемы с глазом, передает AFP.
  • Оппозиционный политик Филиппо предполагал, что причиной этому могла стать пощечина от супруги президента.
  • В начале года Макрон уже упоминал, что у него в глазу лопнул сосуд.
ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Эммануэль Макрон во время визита в Париж султана Омана Хейсама бин Тарика не снимал темные очки даже в помещении из-за "проблемы с глазом", передает AFP.
"Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика. <…> Это снова "проблема с глазом", — говорится в материале агентства со ссылкой на окружение президента Франции.
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Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее сегодня предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае прошлого года журналисты запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от жены: на видео заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
После этого Макрон уже появлялся в темных очках на официальном мероприятии — в них он произносил речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Тогда он объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
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