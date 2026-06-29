СМИ узнали, почему Макрон надел темные очки на встречу с султаном Омана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон был вынужден встречать султана Омана в темных очках из-за проблемы с глазом, передает AFP.
- Оппозиционный политик Филиппо предполагал, что причиной этому могла стать пощечина от супруги президента.
- В начале года Макрон уже упоминал, что у него в глазу лопнул сосуд.
ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Эммануэль Макрон во время визита в Париж султана Омана Хейсама бин Тарика не снимал темные очки даже в помещении из-за "проблемы с глазом", передает AFP.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее сегодня предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае прошлого года журналисты запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от жены: на видео заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
После этого Макрон уже появлялся в темных очках на официальном мероприятии — в них он произносил речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Тогда он объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.