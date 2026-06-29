Макрон второй раз за год появился на официальном мероприятии в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в темных очках и не снял их даже в помещении.

ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на официальном мероприятии в темных очках - французский лидер надел их на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал их даже в помещении.

Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

Согласно кадрам во французских СМИ, Макрон в понедельник встретил султана Омана у Елисейского дворца уже в темных очках и оставался в них во время всего мероприятия, в том числе во время официальной церемонии, которая прошла во дворце.