Макрон второй раз за год появился на официальном мероприятии в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в темных очках и не снял их даже в помещении.
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на официальном мероприятии в темных очках - французский лидер надел их на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал их даже в помещении.
Согласно кадрам во французских СМИ, Макрон в понедельник встретил султана Омана у Елисейского дворца уже в темных очках и оставался в них во время всего мероприятия, в том числе во время официальной церемонии, которая прошла во дворце.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.