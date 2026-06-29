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Макрон второй раз за год появился на официальном мероприятии в темных очках - РИА Новости, 29.06.2026
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15:32 29.06.2026
Макрон второй раз за год появился на официальном мероприятии в темных очках

Макрон встретил султана Омана Хейсама бен Тарика в Париже в темных очках

© REUTERS / Alice SaccoПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в темных очках и не снял их даже в помещении.
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на официальном мероприятии в темных очках - французский лидер надел их на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал их даже в помещении.
Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Согласно кадрам во французских СМИ, Макрон в понедельник встретил султана Омана у Елисейского дворца уже в темных очках и оставался в них во время всего мероприятия, в том числе во время официальной церемонии, которая прошла во дворце.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
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