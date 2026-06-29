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"Это пощечина". Макрона унизили за новый образ - РИА Новости, 29.06.2026
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15:02 29.06.2026
"Это пощечина". Макрона унизили за новый образ

Филиппо высмеял Макрона за очередное появление в солнцезащитных очках

© REUTERS / Alice SaccoПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что Эммануэль Макрон появился на публике в темных очках из-за пощечины от своей жены Бриджит.
  • В начале года Макрон пояснял, что какое-то время будет носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон снова появился на публике в темных очках из-за пощечины от своей жены Бриджит, предположил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Бриджит или еще одно проявление дерзости?" — написал он в социальной сети X.

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Филиппо также напомнил, что компания, производящая очки, которые французский лидер носил в январе, обанкротилась.
В начале года Макрон выступил с речью на форуме в Давосе, в ходе выступления он был в темных очках. Президент Франции пояснял, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
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