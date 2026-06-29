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Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2026
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13:14 29.06.2026
Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского, заявил Песков

Песков: Лукашенко на Валдае не передавал Путину никакого послания от Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского.
  • Журналисты спросили Пескова, передавал ли Лукашенко какое-то послание от Зеленского на встрече Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет на Валдае.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в формате тет-а-тет на Валдае. Журналисты задали Пескову вопрос о том, передавал ли Лукашенко какое-то послание от Зеленского на этой встрече.
"Нет ", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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