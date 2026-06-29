Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского.
- Журналисты спросили Пескова, передавал ли Лукашенко какое-то послание от Зеленского на встрече Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет на Валдае.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет ", - сказал Песков журналистам.