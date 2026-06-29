Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Якутске

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На якутском стадионе "Туймаада" имени Н.Н. Тарского прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по стрельбе из лука, соревнования, которые продлятся до 4 июля, собрали 193 спортсмена в составе 25 команд из разных регионов страны, сообщает пресс-служба регправительства.

Церемонию открыл парад спортсменов, который возглавила колонна судей. Участников мероприятия приветствовал глава Якутии Айсен Николаев.

"Искренне рад приветствовать вас сегодня здесь, в Якутске, на открытии чемпионата России по стрельбе из лука! Этот прекрасный, яркий вид спорта, имеющий глубочайшие спортивные и культурные корни, несомненно, подарит нам много незабываемых впечатлений", – приводит пресс-служба слова Николаева.

Кульминацией церемонии стало массовое театрализованное представление "Стрела, летящая сквозь время" о преемственности поколений и дружбе народов. В нем участвовали солисты, творческие коллективы республики, представители конного спорта и лучники. Завершилось действо массовой танцевальной композицией "Хоровод дружбы" и всеобщим осуохаем.

В программе чемпионата – классический и блочный лук, турнир по традиционной стрельбе, а также соревнования для ветеранов 50+ и 60+.