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Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Якутске - РИА Новости, 29.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
17:11 29.06.2026
Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Якутске

Чемпионат России по стрельбе из лука объединил в Якутске 193 спортсмена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтрельба из лука
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стрельба из лука. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На якутском стадионе "Туймаада" имени Н.Н. Тарского прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по стрельбе из лука, соревнования, которые продлятся до 4 июля, собрали 193 спортсмена в составе 25 команд из разных регионов страны, сообщает пресс-служба регправительства.
Церемонию открыл парад спортсменов, который возглавила колонна судей. Участников мероприятия приветствовал глава Якутии Айсен Николаев.
"Искренне рад приветствовать вас сегодня здесь, в Якутске, на открытии чемпионата России по стрельбе из лука! Этот прекрасный, яркий вид спорта, имеющий глубочайшие спортивные и культурные корни, несомненно, подарит нам много незабываемых впечатлений", – приводит пресс-служба слова Николаева.
Кульминацией церемонии стало массовое театрализованное представление "Стрела, летящая сквозь время" о преемственности поколений и дружбе народов. В нем участвовали солисты, творческие коллективы республики, представители конного спорта и лучники. Завершилось действо массовой танцевальной композицией "Хоровод дружбы" и всеобщим осуохаем.
В программе чемпионата – классический и блочный лук, турнир по традиционной стрельбе, а также соревнования для ветеранов 50+ и 60+.
Мероприятие направлено на исполнение целей и задач федеральной государственной программы "Спорт России".
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