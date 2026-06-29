Израиль атаковал командные пункты "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по трем командным пунктам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на нарушения соглашения о прекращении огня, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.