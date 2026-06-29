Израиль атаковал командные пункты "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля нанесла удар по трем командным пунктам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на нарушения соглашения о прекращении огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по трем командным пунктам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на нарушения соглашения о прекращении огня, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Вчера (воскресенье) в ответ на нарушения "Хезболлах" соглашения о прекращении огня в виде продолжающихся атак на солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности ЦАХАЛ нанес удары по трем командным центрам "Хезболлах" в районах Набатия и Майфадун на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.