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В Минобороны Литвы сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.06.2026
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12:49 29.06.2026 (обновлено: 15:31 29.06.2026)
В Минобороны Литвы сделали неожиданное заявление о России

Минобороны Литвы: Россия не готовится к нападению на страны Прибалтики

© Фото : Lietuvos kariuomenėЛитовские военные направляются на учения Gallant Boar 2026 (Храбрый кабан 2026)
Литовские военные направляются на учения Gallant Boar 2026 (Храбрый кабан 2026) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Lietuvos kariuomenė
Литовские военные направляются на учения Gallant Boar 2026 (Храбрый кабан 2026). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению пресс-службы Минобороны Литвы, Россия не готовится к военной операции против балтийских государств.
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Польша готова к войне с Россией.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия не готовится к военной операции против балтийских государств, сообщает издание LRT со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.
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"В настоящее время нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики", — заявили в литовском ведомстве.
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