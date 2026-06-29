Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению пресс-службы Минобороны Литвы, Россия не готовится к военной операции против балтийских государств.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Польша готова к войне с Россией.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия не готовится к военной операции против балтийских государств, сообщает издание LRT со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.
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"В настоящее время нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики", — заявили в литовском ведомстве.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что его страна готова к войне с Россией.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 июня на полях Международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем