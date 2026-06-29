Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению пресс-службы Минобороны Литвы, Россия не готовится к военной операции против балтийских государств.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Польша готова к войне с Россией.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия не готовится к военной операции против балтийских государств, сообщает издание LRT со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

« "В настоящее время нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики", — заявили в литовском ведомстве.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 июня на полях Международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.