Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Купание в стоячих водоемах в глазных линзах может привести к проникновению в них опасного микроорганизма, вызывающего тяжелое заболевание, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО "Подольская областная клиническая больница" Алексей Егоров.

Офтальмолог уточнил, что заболевание, вызываемое этим организмом, лечится тяжело. В случае, если человек все же купается в пруду с линзами, после следует их сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком, указал врач.