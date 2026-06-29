Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офтальмолог Алексей Егоров предупредил, что купание в стоячих водоемах в контактных линзах может привести к проникновению опасного микроорганизма — акантамебы.
- В случае купания в пруду с линзами их следует сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Купание в стоячих водоемах в глазных линзах может привести к проникновению в них опасного микроорганизма, вызывающего тяжелое заболевание, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО "Подольская областная клиническая больница" Алексей Егоров.
"В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, смогла забраться под линзу, и там прекрасные условия для размножения", - сказал Егоров 360.ru.
Офтальмолог уточнил, что заболевание, вызываемое этим организмом, лечится тяжело. В случае, если человек все же купается в пруду с линзами, после следует их сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком, указал врач.