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Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах - РИА Новости, 29.06.2026
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12:12 29.06.2026
Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах

Егоров: купание в пруду в линзах может привести к заражению микроорганизмами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмолог Алексей Егоров предупредил, что купание в стоячих водоемах в контактных линзах может привести к проникновению опасного микроорганизма — акантамебы.
  • В случае купания в пруду с линзами их следует сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Купание в стоячих водоемах в глазных линзах может привести к проникновению в них опасного микроорганизма, вызывающего тяжелое заболевание, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО "Подольская областная клиническая больница" Алексей Егоров.
"В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, смогла забраться под линзу, и там прекрасные условия для размножения", - сказал Егоров 360.ru.
Офтальмолог уточнил, что заболевание, вызываемое этим организмом, лечится тяжело. В случае, если человек все же купается в пруду с линзами, после следует их сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком, указал врач.
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