Рейтинг@Mail.ru
Страны коллективного Запада используют методы шантажа, заявил Лавров - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 29.06.2026 (обновлено: 17:30 29.06.2026)
Страны коллективного Запада используют методы шантажа, заявил Лавров

Лавров: Запад использует шантаж, РФ будет работать, чтобы преодолеть это

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны коллективного Запада используют методы шантажа и давления в нарушение Устава ООН, заявил Сергей Лавров.
  • Россия вместе с союзниками будет работать над преодолением этих тенденций и способствовать укреплению международно-правовых начал.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада в нарушение устава ООН используют методы шантажа и давления, Россия вместе с союзниками будет работать над преодолением этих тенденций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Страны коллективного Запада в нарушение Устава ООН повсеместно используют различные методы шантажа и давления: от нелегитимных односторонних санкций до прямой вооруженной агрессии... Россия вместе с многочисленными единомышленниками из стран мирового большинства будет и далее работать над преодолением этих опасных тенденций", - отметил Лавров в в приветственном слове организаторам и участникам 69-го ежегодного собрания Российской ассоциации международного права.
Министр указал, что Россия и ее единомышленники продолжат способствовать укреплению международно-правовых начал в мировых делах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Сами напросились". Истерика Зеленского после ударов России поразила Запад
Вчера, 17:05
 
РоссияООНВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала