Страны коллективного Запада используют методы шантажа, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны коллективного Запада используют методы шантажа и давления в нарушение Устава ООН, заявил Сергей Лавров.
- Россия вместе с союзниками будет работать над преодолением этих тенденций и способствовать укреплению международно-правовых начал.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада в нарушение устава ООН используют методы шантажа и давления, Россия вместе с союзниками будет работать над преодолением этих тенденций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Страны коллективного Запада в нарушение Устава ООН повсеместно используют различные методы шантажа и давления: от нелегитимных односторонних санкций до прямой вооруженной агрессии... Россия вместе с многочисленными единомышленниками из стран мирового большинства будет и далее работать над преодолением этих опасных тенденций", - отметил Лавров в в приветственном слове организаторам и участникам 69-го ежегодного собрания Российской ассоциации международного права.
Министр указал, что Россия и ее единомышленники продолжат способствовать укреплению международно-правовых начал в мировых делах.