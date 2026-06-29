Рейтинг@Mail.ru
"Нелепых идей не будет". Премьер Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 29.06.2026
"Нелепых идей не будет". Премьер Латвии сделал дерзкое заявление о России

Кулбергс: Латвия должна продемонстрировать силу перед Россией

© REUTERS / Ints KalninsПремьер-министр Латвии Андрис Кулбергс
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости продемонстрировать силу перед Россией.
  • Кулбергс выступил против мирных переговоров с Москвой, считая, что время для них еще не наступило.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Латвия должна показать силу перед Россией, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
«
"Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу", — приводит его слова Euractiv.
Латвийский премьер выступил против мирных переговоров с Россией, утверждая, что время для них еще не наступило.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 июня на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Стармер может попытаться стать генсеком НАТО в 2028 году, пишут СМИ
Вчера, 19:08
 
В миреРоссияЛатвияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала