Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости продемонстрировать силу перед Россией.
- Кулбергс выступил против мирных переговоров с Москвой, считая, что время для них еще не наступило.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Латвия должна показать силу перед Россией, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
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"Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу", — приводит его слова Euractiv.
Латвийский премьер выступил против мирных переговоров с Россией, утверждая, что время для них еще не наступило.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 июня на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.