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Нутрициолог рассказала о пользе кваса живого брожения - РИА Новости, 29.06.2026
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14:04 29.06.2026
Нутрициолог рассказала о пользе кваса живого брожения

Нутрициолог Милаева: квас живого брожения улучшает пищеварение и обмен веществ

CC BY-SA 4.0 / Pannet / Квас
Квас - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Pannet /
Квас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Квас живого брожения содержит лакто- и бифидобактерии, улучшает пищеварение и обмен веществ, рассказала нутрициолог Елена Милаева.
  • Идеальный состав кваса включает воду, ржаную муку, дрожжи и сахар, без искусственных добавок, а срок его годности не должен превышать двух недель.
  • Злоупотреблять квасом не стоит из-за высокого содержания сахара и наличия небольшого количества этилового спирта, поэтому его не рекомендуется давать детям младше семи лет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Квас живого брожения содержит лакто- и бифидобактерии, улучшает пищеварение и обмен веществ, а также богат витаминами, рассказала нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.
"Напиток живого брожения очень полезен для кишечной микробиоты. Это ферментированный продукт, который содержит лакто- и бифидобактерии, благоприятно воздействует на стул, улучшает обмен веществ. Также в квасе есть витамины группы В, C, E, калий и магний. В жару холодный напиток хорошо утоляет жажду", - сказала Милаева NEWS.ru.
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По словам эксперта, идеальный состав кваса - вода, ржаная мука, дрожжи и сахар, без искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. При выборе напитка важно обращать внимание и на срок годности: настоящий квас хранится не больше двух недель, добавила Милаева.
При этом специалист предупредила, что злоупотреблять квасом не стоит из-за большого количества сахара. Кроме того, напиток содержит небольшое количество этилового спирта, поэтому его не рекомендуется давать детям младше семи лет, заключила специалист.
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