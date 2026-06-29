Нутрициолог рассказала о пользе кваса живого брожения

Краткий пересказ от РИА ИИ Квас живого брожения содержит лакто- и бифидобактерии, улучшает пищеварение и обмен веществ, рассказала нутрициолог Елена Милаева.

Идеальный состав кваса включает воду, ржаную муку, дрожжи и сахар, без искусственных добавок, а срок его годности не должен превышать двух недель.

Злоупотреблять квасом не стоит из-за высокого содержания сахара и наличия небольшого количества этилового спирта, поэтому его не рекомендуется давать детям младше семи лет.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Квас живого брожения содержит лакто- и бифидобактерии, улучшает пищеварение и обмен веществ, а также богат витаминами, рассказала нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.

"Напиток живого брожения очень полезен для кишечной микробиоты. Это ферментированный продукт, который содержит лакто- и бифидобактерии, благоприятно воздействует на стул, улучшает обмен веществ. Также в квасе есть витамины группы В, C, E, калий и магний. В жару холодный напиток хорошо утоляет жажду", - сказала Милаева NEWS.ru

По словам эксперта, идеальный состав кваса - вода, ржаная мука, дрожжи и сахар, без искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. При выборе напитка важно обращать внимание и на срок годности: настоящий квас хранится не больше двух недель, добавила Милаева.