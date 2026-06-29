Вернувшиеся из украинского плена куряне получили паспорта и первые выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Курской области, возвращенным из украинского плена, уже выданы денежные сертификаты номиналом 30 тысяч рублей для приобретения предметов первой необходимости и сезонной одежды.
- Паспорта возвращенным жителям Курской области планируют выдать до конца дня 29 июня.
- Заявления на предоставление мер соцподдержки будут приняты от граждан 30.06.2026, так как для их назначения нужен паспорт.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Возвращенным накануне из украинского плена жителям Курской области уже выданы денежные сертификаты для покупки вещей первой необходимости и подготовлены паспорта, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Губернатор Александр Хинштейн сообщал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.
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"Пяти гражданам, возвращенным из плена, в день заселения были выданы сертификаты номиналом 30 тысяч рублей для приобретения предметов первой необходимости и сезонной одежды. Курируемыми сотрудниками социального центра граждане были доставлены в магазин", – сообщили агентству в правительстве Курской области.
По словам собеседника агентства, предоставленный магазин имеет статус социального партнера, а необходимые вещи были приобретены за счет средств сертификата.
"Заявления на предоставление положенных мер соцподдержки будут приняты от граждан только 30.06.2026 в связи с тем, что для их назначения нужен паспорт. Паспорта вновь прибывшим гражданам УМВД России по Курской области планирует выдать до конца дня 29 июня", – добавили в правительстве региона.
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