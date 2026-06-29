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Эксперт рассказал, когда США могут усилить давление на Кубу - РИА Новости, 29.06.2026
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03:28 29.06.2026
Эксперт рассказал, когда США могут усилить давление на Кубу

Ромеро: США могут усилить давление на Кубу в июле после финала ЧМ

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латиноамериканист Рауль Ромеро предполагает, что США могут усилить давление на Кубу в июле.
  • По мнению эксперта, это может быть связано с годовщиной антиправительственных протестов на Кубе в 2021 году и завершением чемпионата мира по футболу 19 июля.
  • Ромеро считает, что разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства США в дела Кубы.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Краев. США могут усилить давление на Кубу в июле после финала чемпионата мира по футболу, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"Я думаю, что после достигнутых в Иране результатов Куба вновь станет целью США. Разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства. Давление усилится в июле", - сказал эксперт.
Ромеро объяснил, что США могут приурочить усиление давления на остров к годовщине антиправительственных протестов на Кубе 2021 года.
"Скоро исполнится годовщина протестов 11 июля, и это ключевой момент для того, чтобы разжечь так называемое внутреннее восстание", - сказал он.
При этом Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы дождаться окончания чемпионата мира по футболу 19 июля прежде, чем переходить к внешнеполитической эскалации, считает эксперт.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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