Эксперт рассказал, когда США могут усилить давление на Кубу

Краткий пересказ от РИА ИИ Латиноамериканист Рауль Ромеро предполагает, что США могут усилить давление на Кубу в июле.

По мнению эксперта, это может быть связано с годовщиной антиправительственных протестов на Кубе в 2021 году и завершением чемпионата мира по футболу 19 июля.

Ромеро считает, что разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства США в дела Кубы.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Краев. США могут усилить давление на Кубу в июле после финала чемпионата мира по футболу, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"Я думаю, что после достигнутых в Иране результатов Куба вновь станет целью США. Разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства. Давление усилится в июле", - сказал эксперт.

Ромеро объяснил, что США могут приурочить усиление давления на остров к годовщине антиправительственных протестов на Кубе 2021 года.

"Скоро исполнится годовщина протестов 11 июля, и это ключевой момент для того, чтобы разжечь так называемое внутреннее восстание", - сказал он.

При этом Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы дождаться окончания чемпионата мира по футболу 19 июля прежде, чем переходить к внешнеполитической эскалации, считает эксперт.