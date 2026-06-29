Эксперт рассказал, когда США могут усилить давление на Кубу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латиноамериканист Рауль Ромеро предполагает, что США могут усилить давление на Кубу в июле.
- По мнению эксперта, это может быть связано с годовщиной антиправительственных протестов на Кубе в 2021 году и завершением чемпионата мира по футболу 19 июля.
- Ромеро считает, что разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства США в дела Кубы.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Краев. США могут усилить давление на Кубу в июле после финала чемпионата мира по футболу, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"Я думаю, что после достигнутых в Иране результатов Куба вновь станет целью США. Разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства. Давление усилится в июле", - сказал эксперт.
Ромеро объяснил, что США могут приурочить усиление давления на остров к годовщине антиправительственных протестов на Кубе 2021 года.
"Скоро исполнится годовщина протестов 11 июля, и это ключевой момент для того, чтобы разжечь так называемое внутреннее восстание", - сказал он.
При этом Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы дождаться окончания чемпионата мира по футболу 19 июля прежде, чем переходить к внешнеполитической эскалации, считает эксперт.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.