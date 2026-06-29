В Крыму снова объявили беспилотную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили в Крыму спустя полчаса после отмены, сообщило крымское управление МЧС РФ.

Предупреждение об опасности поступило в 15.01 мск. Спасатели призвали население сохранять спокойствие.

До этого предупреждение продлилось более 11 часов и было отменено в 14.26 мск.