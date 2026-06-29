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В Крыму снова объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 29.06.2026
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15:28 29.06.2026
В Крыму снова объявили беспилотную опасность

Воздушную опасность объявили в Крыму через полчаса после отмены

© Дмитрий Метелкин Севастополь с высоты птичьего полета
 Севастополь с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Дмитрий Метелкин
Севастополь с высоты птичьего полета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму объявили о «беспилотной опасности» в 15:01 мск.
  • Предупреждение об опасности поступило спустя полчаса после отмены предыдущего, которое продлилось более 11 часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили в Крыму спустя полчаса после отмены, сообщило крымское управление МЧС РФ.
«
"Беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении.
Предупреждение об опасности поступило в 15.01 мск. Спасатели призвали население сохранять спокойствие.
До этого предупреждение продлилось более 11 часов и было отменено в 14.26 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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