В Крыму снова объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявили о «беспилотной опасности» в 15:01 мск.
- Предупреждение об опасности поступило спустя полчаса после отмены предыдущего, которое продлилось более 11 часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили в Крыму спустя полчаса после отмены, сообщило крымское управление МЧС РФ.
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"Беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении.
Предупреждение об опасности поступило в 15.01 мск. Спасатели призвали население сохранять спокойствие.
До этого предупреждение продлилось более 11 часов и было отменено в 14.26 мск.