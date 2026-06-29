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В польских соцсетях растет критика Украины, показало исследование - РИА Новости, 29.06.2026
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17:07 29.06.2026
В польских соцсетях растет критика Украины, показало исследование

Res Futura: критика Украины в социальных сетях Польши неуклонно растет

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Критика Украины в польских социальных сетях неуклонно растет, свидетельствуют данные отчета аналитического центра Res Futura.
  • Каждая пятая публикация об Украине в польском интернет-пространстве носит критический характер, а если исключить нейтральные посты, девять из десяти будут негативными по отношению к украинцам.
  • Тема Украинской повстанческой армии* становится все более популярной в польских социальных сетях и в ближайшем будущем обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Критика Украины в польских социальных сетях неуклонно растет, свидетельствуют данные отчета аналитического центра Res Futura "Образ Украины и украинцев в польских социальных сетях".
Анализ охватил период с 1 по 21 июня 2026 года, за это время было опубликовано 754 000 постов об Украине. Эти посты сгенерировали 10,2 миллиона реакций и комментариев. Отчет показывает, что в настоящее время в среднем каждая пятая публикация об Украине в польском интернет-пространстве носит критический характер. "Если исключить нейтральные посты, девять из десяти постов будут негативными по отношению к украинцам", — приводит агентство РАР слова Михала Федоровича из Res Futura.
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По его словам, критика Украины в социальных сетях неуклонно растет с начала мая, с 15,4% до 22%, каждый кризис в отношениях поднимает этот уровень, и он никогда не падает.
"Тема никогда не утихает, и, если говорить о практической стороне вопроса, Украина — вторая по популярности тема в польских социальных сетях каждый день", — сказал Федорович, подчеркнув, что в настоящее время все посты, критикующие или обостряющие ситуацию на Украине, получают наибольшее количество откликов среди других пользователей.
Федорович отметил, что год назад на долю УПА* приходилось менее 5% обсуждений Украины в социальных сетях. Как указал эксперт, сейчас ситуация изменилась, и большинство пользователей рассматривают это как фундаментальный вопрос, касающийся одного из важнейших событий в польской истории. Он добавил, что тема УПА* в ближайшем будущем обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА* на восточных приграничных территориях Второй Польской Республики, который отмечается 11 июля.
В докладе также рассматривались обвинения пользователей социальных сетей в адрес тех, кто защищал Украину. 34% комментариев содержали обвинения в предательстве по отношению к Польше, а 22% — в покорности и "преклонении колен" перед Украиной.
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Res Futura также проанализировала настроения пользователей за неделю (18-24 июня) до Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Наиболее распространенным обвинением в постах была откровенная враждебность по отношению к Украине (53,1%), в то время как остальные ставили под сомнение цель форума. "С точки зрения социальных сетей, этот саммит был описан как событие, которое ничего не дало", — подчеркнул Федорович.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.

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