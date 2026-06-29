В польских соцсетях растет критика Украины, показало исследование

Краткий пересказ от РИА ИИ Критика Украины в польских социальных сетях неуклонно растет, свидетельствуют данные отчета аналитического центра Res Futura.

Каждая пятая публикация об Украине в польском интернет-пространстве носит критический характер, а если исключить нейтральные посты, девять из десяти будут негативными по отношению к украинцам.

Тема Украинской повстанческой армии* становится все более популярной в польских социальных сетях и в ближайшем будущем обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Критика Украины в польских социальных сетях неуклонно растет, свидетельствуют данные отчета аналитического центра Критика Украины в польских социальных сетях неуклонно растет, свидетельствуют данные отчета аналитического центра Res Futura "Образ Украины и украинцев в польских социальных сетях".

Анализ охватил период с 1 по 21 июня 2026 года, за это время было опубликовано 754 000 постов об Украине . Эти посты сгенерировали 10,2 миллиона реакций и комментариев. Отчет показывает, что в настоящее время в среднем каждая пятая публикация об Украине в польском интернет-пространстве носит критический характер. "Если исключить нейтральные посты, девять из десяти постов будут негативными по отношению к украинцам", — приводит агентство РАР слова Михала Федоровича из Res Futura.

По его словам, критика Украины в социальных сетях неуклонно растет с начала мая, с 15,4% до 22%, каждый кризис в отношениях поднимает этот уровень, и он никогда не падает.

"Тема никогда не утихает, и, если говорить о практической стороне вопроса, Украина — вторая по популярности тема в польских социальных сетях каждый день", — сказал Федорович, подчеркнув, что в настоящее время все посты, критикующие или обостряющие ситуацию на Украине, получают наибольшее количество откликов среди других пользователей.

Федорович отметил, что год назад на долю УПА* приходилось менее 5% обсуждений Украины в социальных сетях. Как указал эксперт, сейчас ситуация изменилась, и большинство пользователей рассматривают это как фундаментальный вопрос, касающийся одного из важнейших событий в польской истории. Он добавил, что тема УПА* в ближайшем будущем обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА* на восточных приграничных территориях Второй Польской Республики, который отмечается 11 июля.

В докладе также рассматривались обвинения пользователей социальных сетей в адрес тех, кто защищал Украину. 34% комментариев содержали обвинения в предательстве по отношению к Польше , а 22% — в покорности и "преклонении колен" перед Украиной.

Res Futura также проанализировала настроения пользователей за неделю (18-24 июня) до Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Наиболее распространенным обвинением в постах была откровенная враждебность по отношению к Украине (53,1%), в то время как остальные ставили под сомнение цель форума. "С точки зрения социальных сетей, этот саммит был описан как событие, которое ничего не дало", — подчеркнул Федорович.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.