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Песков напомнил слова Путина о последствиях вторжения в Курскую область - РИА Новости, 29.06.2026
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13:21 29.06.2026
Песков напомнил слова Путина о последствиях вторжения в Курскую область

Песков: Киеву придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков напомнил о заявлении Владимира Путина относительно того, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область.
  • По словам Путина, Киев должен будет отдать территории для создания буферной зоны безопасности.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова российского лидера Владимира Путина, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.
Путин в воскресенье заявил, что киевский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны для создании зоны безопасности.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне", - заявил Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Курская областьРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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