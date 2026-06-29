Котяков назвал регионы с высоким уровнем трудоустройства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 66 тысяч человек.
- Больше всего людей нашли работу в Москве, Башкирии, Новосибирской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.
- Министр труда и социальной защит Антон Котяков отметил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки.
НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Москва, Башкирия, Новосибирская и Омская области, а также Краснодарский край стали регионами, где по итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства больше всего людей нашли работу, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Всероссийская ярмарка трудоустройства стала эффективным инструментом, который помогает тысячам россиян устроиться на работу, а компаниям - найти сотрудников. Мероприятие проходит на региональном и федеральном уровне.
"По итогам апрельского регионального этапа ярмарки работу нашли свыше 66 тысяч человек. Из них больше всего в Москве и Республике Башкортостан, также в лидерах - Новосибирская и Омская области, Краснодарский край", - сказал Котяков.
Министр добавил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки. По его словам, по итогам федерального этапа будет проведен дополнительный мониторинг результатов.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 17 апреля. Федеральный этап прошел 26 июня.