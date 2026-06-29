Котяков назвал регионы с высоким уровнем трудоустройства

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 66 тысяч человек.

Больше всего людей нашли работу в Москве, Башкирии, Новосибирской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.

Министр труда и социальной защит Антон Котяков отметил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки.

НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Москва, Башкирия, Новосибирская и Омская области, а также Краснодарский край стали регионами, где по итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства больше всего людей нашли работу, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Всероссийская ярмарка трудоустройства стала эффективным инструментом, который помогает тысячам россиян устроиться на работу, а компаниям - найти сотрудников. Мероприятие проходит на региональном и федеральном уровне.

"По итогам апрельского регионального этапа ярмарки работу нашли свыше 66 тысяч человек. Из них больше всего в Москве Республике Башкортостан , также в лидерах - Новосибирская и Омская области, Краснодарский край", - сказал Котяков.

Министр добавил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки. По его словам, по итогам федерального этапа будет проведен дополнительный мониторинг результатов.