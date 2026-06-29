Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал регионы с высоким уровнем трудоустройства - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 29.06.2026
Котяков назвал регионы с высоким уровнем трудоустройства

Москва и Башкирия стали лидерами по уровню трудоустройства на ярмарке вакансий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители на всероссийской ярмарке трудоустройства
Посетители на всероссийской ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посетители на всероссийской ярмарке трудоустройства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 66 тысяч человек.
  • Больше всего людей нашли работу в Москве, Башкирии, Новосибирской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.
  • Министр труда и социальной защит Антон Котяков отметил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки.
НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Москва, Башкирия, Новосибирская и Омская области, а также Краснодарский край стали регионами, где по итогам апрельского этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства больше всего людей нашли работу, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Всероссийская ярмарка трудоустройства стала эффективным инструментом, который помогает тысячам россиян устроиться на работу, а компаниям - найти сотрудников. Мероприятие проходит на региональном и федеральном уровне.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Наставник будет "вести за руку" молодого врача в профессию, заявил Мурашко
25 июня, 16:37
"По итогам апрельского регионального этапа ярмарки работу нашли свыше 66 тысяч человек. Из них больше всего в Москве и Республике Башкортостан, также в лидерах - Новосибирская и Омская области, Краснодарский край", - сказал Котяков.
Министр добавил, что показатель трудоустройства является важным критерием эффективности ярмарки. По его словам, по итогам федерального этапа будет проведен дополнительный мониторинг результатов.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 17 апреля. Федеральный этап прошел 26 июня.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда
26 июня, 08:33
 
МоскваОмская областьКраснодарский крайАнтон КотяковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала