Суд выдвинул новые обвинения против супругов Королевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд снял первоначальные обвинения в адрес Игоря и Киры Королевых, арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже.
- Выдвинуты новые обвинения, связанные непосредственно со шпионской деятельностью.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд снял первоначальные и выдвинул новые обвинения в адрес арестованных в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россиян Игоря и Киры Королевых в рамках очередного судебного заседания, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.
Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии супругов Игоря и Киры Королевых состоялось 29 июня 2026 года.
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"По имеющейся у нас информации, с супругов Киры и Игоря Королевых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно со шпионской деятельностью", - сообщили в диппредставительстве.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.