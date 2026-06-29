В России вырос спрос на книги о борьбе с тревожностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, вырос в России на 85% по сравнению с прошлым годом.
- Интерес к теме продолжает усиливаться: во втором квартале 2026 года спрос увеличился еще на 19% по сравнению с первым кварталом.
- Среди самых продаваемых книг — «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, вырос в России на 85% по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
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"По данным сети, продажи книг о тревожных мыслях в первом квартале 2026 года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.
Самыми продаваемыми книгами стали "Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей" Хэ Нам Ким, "Тревожный мозг. Как успокоить мысли" Джозефа А. Анибали и "Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался" Виталия Бужана.
В топ-10 самых продаваемых книг о тревожности в 2026 году вошли также "Почему я застреваю в навязчивых мыслях" Джи Ен Бен, "Пост-тревога. Книга-поддержка для тревожных людей" Татьяны Павловой, "Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость" Джиллиан Батлер и "Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности" Сьюзен Джефферс.