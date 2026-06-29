В России вырос спрос на книги о борьбе с тревожностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, вырос в России на 85% по сравнению с прошлым годом.

Интерес к теме продолжает усиливаться: во втором квартале 2026 года спрос увеличился еще на 19% по сравнению с первым кварталом.

Среди самых продаваемых книг — «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, вырос в России на 85% по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

« "По данным сети, продажи книг о тревожных мыслях в первом квартале 2026 года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.

Самыми продаваемыми книгами стали "Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей" Хэ Нам Ким, "Тревожный мозг. Как успокоить мысли" Джозефа А. Анибали и "Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался" Виталия Бужана.