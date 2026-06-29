В Китае предупредили об опасности игр с дополненной реальностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай предупредил об опасности игр с дополненной реальностью, так как они могут собирать геоданные и передавать их другим странам для военных целей.
- Компания-разработчик известной игры с дополненной реальностью получила доступ к 30 миллиардам файлов геоданных и имеет партнерские отношения с оборонно-промышленным предприятием другого государства.
- Власти призвали граждан с осторожностью относиться к заданиям по сбору данных от иностранных организаций и не предоставлять иностранным играм разрешения на доступ к геолокации и другим личным данным.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Китай предупреждает граждан об опасности игр с дополненной реальностью, поскольку они могут собирать геоданные и передавать другим странам для военных целей, сообщает министерство государственной безопасности КНР.
Согласно данным ведомства, в зарубежных СМИ распространяется информация о компании-разработчике известной игры с дополненной реальностью, получившей доступ к 30 миллиардам файлов геоданных. Компания имеет партнерские отношения с оборонно-промышленным предприятием другого государства, поэтому существует вероятность использования этих данных в военных целях.
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"Ряд случаев, обнародованных в последние годы, показывает, что вред от незаконного сбора и неправомерного использования игровых данных становится все более очевидным и заслуживает пристального внимания", - пишет министерство, комментируя распространяемую информацию об игре с дополненной реальностью.
Власти призывают граждан с осторожностью относиться к заданиям по сбору данных, поступающим от иностранных организаций, игр или непроверенных платформ под видом "исследований" или "игрового тестирования".
Министерство также призывает не предоставлять иностранным играм с дополненной реальностью такие разрешения, как "всегда определять местоположение" и "доступ к камере/галерее".
"Не пренебрегайте безопасностью геоданных", - пишет ведомство.
Власти также просят сообщать органам государственной безопасности о подозрительных действиях, угрожающих национальной безопасности, таких как незаконный сбор геоданных через игры или другие платформы на территории Китая.
Министерство не приводит названий компании и игры с дополненной реальностью. Однако, как отмечает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), распространяемые в СМИ детали совпадают с недавними спорами вокруг игры Pokemon Go, разработанной американской компанией Niantic в партнерстве с японскими компаниями Nintendo и The Pokemon Company.
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