Рейтинг@Mail.ru
В Китае предупредили об опасности игр с дополненной реальностью - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 29.06.2026
В Китае предупредили об опасности игр с дополненной реальностью

Мингосбезопасности Китая предупредило об опасности игр с дополненной реальностью

© РИА Новости / Владимир АстапковичКомпьютерные игры
Компьютерные игры - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Компьютерные игры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай предупредил об опасности игр с дополненной реальностью, так как они могут собирать геоданные и передавать их другим странам для военных целей.
  • Компания-разработчик известной игры с дополненной реальностью получила доступ к 30 миллиардам файлов геоданных и имеет партнерские отношения с оборонно-промышленным предприятием другого государства.
  • Власти призвали граждан с осторожностью относиться к заданиям по сбору данных от иностранных организаций и не предоставлять иностранным играм разрешения на доступ к геолокации и другим личным данным.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Китай предупреждает граждан об опасности игр с дополненной реальностью, поскольку они могут собирать геоданные и передавать другим странам для военных целей, сообщает министерство государственной безопасности КНР.
Согласно данным ведомства, в зарубежных СМИ распространяется информация о компании-разработчике известной игры с дополненной реальностью, получившей доступ к 30 миллиардам файлов геоданных. Компания имеет партнерские отношения с оборонно-промышленным предприятием другого государства, поэтому существует вероятность использования этих данных в военных целях.
Кадр из фильма Терминатор (1984) - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью
11 марта, 11:36
«
"Ряд случаев, обнародованных в последние годы, показывает, что вред от незаконного сбора и неправомерного использования игровых данных становится все более очевидным и заслуживает пристального внимания", - пишет министерство, комментируя распространяемую информацию об игре с дополненной реальностью.
Власти призывают граждан с осторожностью относиться к заданиям по сбору данных, поступающим от иностранных организаций, игр или непроверенных платформ под видом "исследований" или "игрового тестирования".
Министерство также призывает не предоставлять иностранным играм с дополненной реальностью такие разрешения, как "всегда определять местоположение" и "доступ к камере/галерее".
"Не пренебрегайте безопасностью геоданных", - пишет ведомство.
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В КНР обнаружили черепах с датчиками, передававшими информацию за границу
12 июня, 18:19
Власти также просят сообщать органам государственной безопасности о подозрительных действиях, угрожающих национальной безопасности, таких как незаконный сбор геоданных через игры или другие платформы на территории Китая.
Министерство не приводит названий компании и игры с дополненной реальностью. Однако, как отмечает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), распространяемые в СМИ детали совпадают с недавними спорами вокруг игры Pokemon Go, разработанной американской компанией Niantic в партнерстве с японскими компаниями Nintendo и The Pokemon Company.
Казино Планета в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр
20 ноября 2025, 04:18
 
В миреКитайNintendo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала