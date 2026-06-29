Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее ночью телеканал сообщал о взрывах в пригороде Харькова.
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Харьковской области.
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