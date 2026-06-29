СК возбудил дело после избиения мальчика в лагере на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере «Волна» на Камчатке.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что ее 13-летний сын подвергся травле и избиению в лагере.

Прокуратура и полиция начали проверки по факту случившегося, ситуацию взяли на контроль уполномоченная по правам ребенка и министерство образования региона.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере "Волна" на Камчатке, где, как заявила мать, ее 13-летний ребенок подвергся избиению и травле.

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере "Волна", — сообщило ведомство на платформе " Макс ".

Ранее мать пострадавшего мальчика рассказала РИА Новости, что 1 июня отвезла двоих детей в лагерь. На третий день сына начали унижать соседи по комнате — "лазили в карманах, брали вещи, пинали, толкали". 7 июня дочь сообщила, что брата травят. Мать обращалась к директору, та заверила, что "все под контролем".

По ее словам, 19 июня в коридоре столовой мальчика избили — ударили кулаком в челюсть и нанесли множественные удары по голове. Мать утверждает, что вожатая не помогла, а позже другая вожатая заявила: "Ваш сын задирался — он и получил". Ребенок перенес онкологическую операцию на голове в 2025 году, после случившегося у него возобновились панические атаки, добавила собеседница.