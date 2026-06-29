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СК возбудил дело после избиения мальчика в лагере на Камчатке - РИА Новости, 29.06.2026
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10:18 29.06.2026
СК возбудил дело после избиения мальчика в лагере на Камчатке

СК возбудил дело после избиения ребенка в детском лагере на Камчатке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере «Волна» на Камчатке.
  • Мать пострадавшего ребенка рассказала, что ее 13-летний сын подвергся травле и избиению в лагере.
  • Прокуратура и полиция начали проверки по факту случившегося, ситуацию взяли на контроль уполномоченная по правам ребенка и министерство образования региона.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере "Волна" на Камчатке, где, как заявила мать, ее 13-летний ребенок подвергся избиению и травле.
"Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере "Волна", — сообщило ведомство на платформе "Макс".
Ранее мать пострадавшего мальчика рассказала РИА Новости, что 1 июня отвезла двоих детей в лагерь. На третий день сына начали унижать соседи по комнате — "лазили в карманах, брали вещи, пинали, толкали". 7 июня дочь сообщила, что брата травят. Мать обращалась к директору, та заверила, что "все под контролем".
По ее словам, 19 июня в коридоре столовой мальчика избили — ударили кулаком в челюсть и нанесли множественные удары по голове. Мать утверждает, что вожатая не помогла, а позже другая вожатая заявила: "Ваш сын задирался — он и получил". Ребенок перенес онкологическую операцию на голове в 2025 году, после случившегося у него возобновились панические атаки, добавила собеседница.
Мать обратилась в полицию и больницу. Прокуратура и полиция начали проверки. Уполномоченный по правам ребёнка Камчатского края Инесса Койрович выезжала в лагерь. В министерстве образования региона заявили, что взяли ситуацию на контроль.
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