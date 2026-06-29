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ФСБ показала видео с задержанным за попытку поджога синагоги в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанный за попытку поджога синагоги в Ярославле рассказал, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта.

Россиянин, являющийся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации, установил контакт с ее представителем в Сирии и приобрел компоненты для "коктейлей Молотова".

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджога синагоги в Ярославле рассказал на видео от ФСБ, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта.

По данным ЦОС ФСБ , россиянин, являясь сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии. Он приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления "коктейлей Молотова", чтобы затем устроить поджог синагоги в Ярославле. Его задержали.

« "По заданию одного человека я должен был купить компоненты для зажигательной смеси, чтобы поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем", - рассказал задержанный.

ФСБ также показала, как фигурант фотографировал синагогу, как его задержали, компоненты для зажигательной смеси.