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ФСБ показала видео с задержанным за попытку поджога синагоги в Ярославле - РИА Новости, 29.06.2026
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10:50 29.06.2026
ФСБ показала видео с задержанным за попытку поджога синагоги в Ярославле

Задержанный признался, что получил задание поджечь синагогу в Ярославле

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный за попытку поджога синагоги в Ярославле рассказал, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта.
  • Россиянин, являющийся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации, установил контакт с ее представителем в Сирии и приобрел компоненты для "коктейлей Молотова".
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджога синагоги в Ярославле рассказал на видео от ФСБ, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта.
По данным ЦОС ФСБ, россиянин, являясь сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии. Он приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления "коктейлей Молотова", чтобы затем устроить поджог синагоги в Ярославле. Его задержали.
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"По заданию одного человека я должен был купить компоненты для зажигательной смеси, чтобы поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем", - рассказал задержанный.
ФСБ также показала, как фигурант фотографировал синагогу, как его задержали, компоненты для зажигательной смеси.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
Задержание сторонника международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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