Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июле россиян ждет 23 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе.
- В месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян в июле при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных дней, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные - субботы и воскресенья", - сказала Долотина.
Она уточнила, что в месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
Выходные и праздничные дни в июле 2026
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