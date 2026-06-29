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Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле - РИА Новости, 29.06.2026
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01:08 29.06.2026
Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле

РИА Новости: россиян в июле ждет 23 рабочих дня и восемь выходных

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле россиян ждет 23 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе.
  • В месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян в июле при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных дней, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные - субботы и воскресенья", - сказала Долотина.
Она уточнила, что в месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
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