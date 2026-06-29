Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле россиян ждет 23 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе.

В месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян в июле при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных дней, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

"Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные - субботы и воскресенья", - сказала Долотина.