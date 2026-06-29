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Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.06.2026
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13:13 29.06.2026 (обновлено: 13:16 29.06.2026)
Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище

Сергея Иванова похоронят во вторник на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет 26 июня.
  • Похороны пройдут во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
"Сергея Борисовича похоронят завтра, на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
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