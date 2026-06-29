Краткий пересказ от РИА ИИ Россия установила причастность командования ВСУ и украинской разведки к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

За целенаведение и отдачу приказа ответственны командующий Силами беспилотных систем Бровди и начальник ГУР Иващенко.

Установлены и непосредственные исполнители атаки.

СК ранее сообщал, что это были украинские военнослужащие Ткаченко, Жуков и Наум.

ООН, 29 июн — РИА Новости. Организаторы атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

"Установлена причастность командующего Силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко к этому теракту", — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Она подчеркнула, что они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям. По ее словам, установлены и непосредственные исполнители атаки. В Следственном комитете ранее сообщали, что это были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

Об ударе дроном самолетного типа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил 17 июня. Автобус вез на отдых в Геленджик детскую футбольную команду из Гомельской области Белоруссии. Погибла беременная женщина, сопровождавшая воспитанников спортивной школы. Восемь человек получили ранения, шестеро из них — дети.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ответа от Киева, назвав атаку открытым фашизмом. Он поручил взять ее расследование на контроль вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.