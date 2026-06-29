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Евстигнеева: организаторы атаки ВСУ на белорусский автобус установлены - РИА Новости, 29.06.2026
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22:52 29.06.2026 (обновлено: 23:19 29.06.2026)
Евстигнеева: организаторы атаки ВСУ на белорусский автобус установлены

Евстигнеева: за атаку ВСУ на белорусский автобус ответственны Бровди и Иващенко

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия установила причастность командования ВСУ и украинской разведки к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
  • За целенаведение и отдачу приказа ответственны командующий Силами беспилотных систем Бровди и начальник ГУР Иващенко.
  • Установлены и непосредственные исполнители атаки.
  • СК ранее сообщал, что это были украинские военнослужащие Ткаченко, Жуков и Наум.
ООН, 29 июн — РИА Новости. Организаторы атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Установлена причастность командующего Силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко к этому теракту", — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.
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В Белоруссии рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ
25 июня, 19:26
Она подчеркнула, что они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям. По ее словам, установлены и непосредственные исполнители атаки. В Следственном комитете ранее сообщали, что это были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
Об ударе дроном самолетного типа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил 17 июня. Автобус вез на отдых в Геленджик детскую футбольную команду из Гомельской области Белоруссии. Погибла беременная женщина, сопровождавшая воспитанников спортивной школы. Восемь человек получили ранения, шестеро из них — дети.
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Вчера, 17:46
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ответа от Киева, назвав атаку открытым фашизмом. Он поручил взять ее расследование на контроль вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.
Россия поддержала запрос белорусской стороны на созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу.
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