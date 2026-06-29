Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов и в других ситуациях, например, при пародонтите или наличии брекетов.

При здоровых зубах и нормальных промежутках между ними ирригатор является скорее приятным дополнением, чем необходимостью.

Зубная щетка и паста — основные средства для удаления налета с зубов, зубная нить работает в паре с щеткой, а ирригатор — это помощник, который вымывает остатки пищи и массирует десны.

КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов, а также в других ситуациях, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

« "Когда я назначаю ирригатор своим пациентам: при наличии имплантов и мостовидных протезов, для промывания; при пародонтите - для очистки глубоких карманов; при наличии брекетов, там без ирригатора действительно трудно", – рассказала профессор.

Врач отметила, что если зубы здоровые и промежутки между ними нормальные, то ирригатор — это скорее приятный гаджет, чем необходимость. Он не удаляет кариесогенный налет, а только смывает пищевые остатки после еды.