Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов и в других ситуациях, например, при пародонтите или наличии брекетов.
- При здоровых зубах и нормальных промежутках между ними ирригатор является скорее приятным дополнением, чем необходимостью.
- Зубная щетка и паста — основные средства для удаления налета с зубов, зубная нить работает в паре с щеткой, а ирригатор — это помощник, который вымывает остатки пищи и массирует десны.
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов, а также в других ситуациях, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
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"Когда я назначаю ирригатор своим пациентам: при наличии имплантов и мостовидных протезов, для промывания; при пародонтите - для очистки глубоких карманов; при наличии брекетов, там без ирригатора действительно трудно", – рассказала профессор.
Врач отметила, что если зубы здоровые и промежутки между ними нормальные, то ирригатор — это скорее приятный гаджет, чем необходимость. Он не удаляет кариесогенный налет, а только смывает пищевые остатки после еды.
"Главный вывод: зубная щетка + паста – это главные средства, удаляющие липкий налет с гладких поверхностей зубов. Это основа. Зубная нить (Флосс): главные средства для эффективной очистки контактных поверхностей зубов. Работает в паре со щеткой. Ирригатор – помощник. Он вымывает остатки пищи и массирует десны. Приятно, но не жизненно необходимо. Это дополнение к основной чистке, а не ее замена", – подытожила стоматолог.
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