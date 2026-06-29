Рейтинг@Mail.ru
Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 29.06.2026 (обновлено: 05:50 29.06.2026)
Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор

Стоматолог Те: ирригатор нужен при наличии имплантов

© iStock.com / YURIMAДевушка на приеме у зубного врача
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / YURIMA
Девушка на приеме у зубного врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов и в других ситуациях, например, при пародонтите или наличии брекетов.
  • При здоровых зубах и нормальных промежутках между ними ирригатор является скорее приятным дополнением, чем необходимостью.
  • Зубная щетка и паста — основные средства для удаления налета с зубов, зубная нить работает в паре с щеткой, а ирригатор — это помощник, который вымывает остатки пищи и массирует десны.
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Ирригатор назначается при наличии имплантов, мостовидных протезов, а также в других ситуациях, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
«
"Когда я назначаю ирригатор своим пациентам: при наличии имплантов и мостовидных протезов, для промывания; при пародонтите - для очистки глубоких карманов; при наличии брекетов, там без ирригатора действительно трудно", – рассказала профессор.
Врач отметила, что если зубы здоровые и промежутки между ними нормальные, то ирригатор — это скорее приятный гаджет, чем необходимость. Он не удаляет кариесогенный налет, а только смывает пищевые остатки после еды.
"Главный вывод: зубная щетка + паста – это главные средства, удаляющие липкий налет с гладких поверхностей зубов. Это основа. Зубная нить (Флосс): главные средства для эффективной очистки контактных поверхностей зубов. Работает в паре со щеткой. Ирригатор – помощник. Он вымывает остатки пищи и массирует десны. Приятно, но не жизненно необходимо. Это дополнение к основной чистке, а не ее замена", – подытожила стоматолог.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Стоматолог назвала пять правил чистки зубов
27 июня, 01:57
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала