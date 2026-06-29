СК начал проверку после смерти женщины и ребенка в роддоме в Иркутске

Краткий пересказ от РИА ИИ В одном из родильных домов Иркутска 22 июня при родах скончалась 28-летняя женщина, ребенка также не удалось спасти.

Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), контроль за проверкой осуществляет прокуратура.

ИРКУТСК, 29 июня - РИА Новости. Проверка проводится после смерти 28-летней женщины и ребенка в роддоме Иркутска, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

По данным СК , в одном из родильных домов города Иркутска при родах 22 июня скончалась 28-летняя женщина, ребенка также не удалось спасти. С заявлением в следственные органы обратились родственники погибшей.

"Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении

Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о гибели женщины и младенца в Иркутской области.