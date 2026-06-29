СК начал проверку после смерти женщины и ребенка в роддоме в Иркутске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из родильных домов Иркутска 22 июня при родах скончалась 28-летняя женщина, ребенка также не удалось спасти.
- Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), контроль за проверкой осуществляет прокуратура.
ИРКУТСК, 29 июня - РИА Новости. Проверка проводится после смерти 28-летней женщины и ребенка в роддоме Иркутска, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о гибели женщины и младенца в Иркутской области.
Проверку по статье о причинении смерти по неосторожности контролирует прокуратура.