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СК начал проверку после смерти женщины и ребенка в роддоме в Иркутске - РИА Новости, 29.06.2026
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09:06 29.06.2026
СК начал проверку после смерти женщины и ребенка в роддоме в Иркутске

СК начал проверку после смерти женщины и младенца в роддоме в Приангарье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из родильных домов Иркутска 22 июня при родах скончалась 28-летняя женщина, ребенка также не удалось спасти.
  • Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), контроль за проверкой осуществляет прокуратура.
ИРКУТСК, 29 июня - РИА Новости. Проверка проводится после смерти 28-летней женщины и ребенка в роддоме Иркутска, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным СК, в одном из родильных домов города Иркутска при родах 22 июня скончалась 28-летняя женщина, ребенка также не удалось спасти. С заявлением в следственные органы обратились родственники погибшей.
"Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о гибели женщины и младенца в Иркутской области.
Проверку по статье о причинении смерти по неосторожности контролирует прокуратура.
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