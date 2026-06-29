Рейтинг@Mail.ru
США и Иран проведут консультации по меморандуму о взаимопонимании - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 29.06.2026
США и Иран проведут консультации по меморандуму о взаимопонимании

Белый дом: США и Иран проведут консультации по меморандуму о взаимопонимании

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня.
  • Параллельно встречам высокого уровня, посвященным меморандуму, будут проходить технические консультации.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Технические консультации США и Ирана будут проходить параллельно встречам высокого уровня, посвященным меморандуму о взаимопонимании, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
"На полях этих встреч высокого уровня пройдут технические консультации", — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Трамп прокомментировал удары по Ирану
28 июня, 02:33
 
В миреСШАИранОрмузский проливКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала