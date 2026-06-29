США и Иран проведут консультации по меморандуму о взаимопонимании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня.
- Параллельно встречам высокого уровня, посвященным меморандуму, будут проходить технические консультации.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Технические консультации США и Ирана будут проходить параллельно встречам высокого уровня, посвященным меморандуму о взаимопонимании, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"На полях этих встреч высокого уровня пройдут технические консультации", — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
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