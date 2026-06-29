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США могут применить силу против Ирана, если потребуется, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.06.2026
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15:16 29.06.2026 (обновлено: 15:35 29.06.2026)
США могут применить силу против Ирана, если потребуется, заявил Белый дом

Белый дом: Трамп может применить силу против Ирана, если потребуется

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
  • Она отметила, что США располагают мощными вооруженными силами, но дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся.
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"США располагают самыми лучшими и мощными вооруженными силами в мире. Президент сохраняет за собой право использовать их. Но опять-таки, дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся", - сказала Левитт телеканалу Fox News.
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