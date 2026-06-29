США могут применить силу против Ирана, если потребуется, заявил Белый дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
- Она отметила, что США располагают мощными вооруженными силами, но дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся.
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.