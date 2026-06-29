Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре, сумма будет переведена Тегерану.

Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.

ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре, сумма будет переведена Тегерану.

Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати 23 июня заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.

"В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране (Ирану - ред.). Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.