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Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов - РИА Новости, 29.06.2026
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11:14 29.06.2026
Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов

Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре, сумма будет переведена Тегерану.
  • Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.
ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре, сумма будет переведена Тегерану.
Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати 23 июня заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.
"В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране (Ирану - ред.). Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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28 июня, 23:35
 
В миреИранСШАМасуд ПезешкианКатар
 
 
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