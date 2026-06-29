Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном из-за недавнего обмена ударами с силами США в Ормузском проливе.
- Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов.
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном в воскресенье из-за недавнего обмена ударами с силами США в Ормузском проливе, заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.
"Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия. Причиной стали обмен ударами (с США - ред.) в последние дни. Другая причина заключается в том, что Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов", - сказал Фазаэли, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран - явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.