В Сбербанке ожидают, что внедрение ИИ увеличит потенциал роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Потенциал роста российской экономики может увеличиться до 2–2,5% за счет внедрения искусственного интеллекта, считает Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка.

Россия уверенно смотрится в сфере внедрения ИИ по сравнению с другими странами «Большой двадцатки», но запаздывает по отношению к части крупных экономик, таких как США и КНР.

После 2027 года ожидается рост экономики выше консенсуса из-за «агрессивного» внедрения ИИ, что обусловлено уже сформированной инфраструктурой.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потенциал роста российской экономики может составить 2-2,5% вместо 1,5% за счет внедрения искусственного интеллекта, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов.

"Мы считаем, что наш потенциал роста составляет 2–2,5% вместо исторических 1,5% за счет внедрения ИИ", - сказал Исаков в интервью "Ведомостям"

Он отметил, что по сравнению с другими странами "Большой двадцатки" Россия уверенно смотрится в сфере внедрения ИИ, но запаздывает по отношению к части крупных экономик, таких как США и КНР.

Исаков ожидает, что после 2027 года экономика будет расти выше консенсуса из-за "агрессивного" внедрения ИИ, что обусловлено уже сформированной инфраструктурой.