Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке ожидают, что внедрение ИИ увеличит потенциал роста экономики - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 29.06.2026
В Сбербанке ожидают, что внедрение ИИ увеличит потенциал роста экономики

Исаков: потенциал роста экономики может составить 2-2,5% за счет внедрения ИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потенциал роста российской экономики может увеличиться до 2–2,5% за счет внедрения искусственного интеллекта, считает Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка.
  • Россия уверенно смотрится в сфере внедрения ИИ по сравнению с другими странами «Большой двадцатки», но запаздывает по отношению к части крупных экономик, таких как США и КНР.
  • После 2027 года ожидается рост экономики выше консенсуса из-за «агрессивного» внедрения ИИ, что обусловлено уже сформированной инфраструктурой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потенциал роста российской экономики может составить 2-2,5% вместо 1,5% за счет внедрения искусственного интеллекта, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.
Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов.
ИИ становится новым участником процессов в экономике - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Греф: ИИ становится новым участником процессов в экономике
19 июня, 16:18
"Мы считаем, что наш потенциал роста составляет 2–2,5% вместо исторических 1,5% за счет внедрения ИИ", - сказал Исаков в интервью "Ведомостям".
Он отметил, что по сравнению с другими странами "Большой двадцатки" Россия уверенно смотрится в сфере внедрения ИИ, но запаздывает по отношению к части крупных экономик, таких как США и КНР.
Исаков ожидает, что после 2027 года экономика будет расти выше консенсуса из-за "агрессивного" внедрения ИИ, что обусловлено уже сформированной инфраструктурой.
"Мы рассчитываем, что увеличится качество инноваций. Мы сможем дешевле внедрять инновации в разработку лекарств и делать более фундаментальные прорывы, даже качество прогнозирования вырастет. Рутинные функции перейдут к ИИ, что позволит работникам сосредоточиться на более сложных и качественных задачах", - заключил экономист.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
У России есть конкурентные преимущества для развития ИИ, заявил Путин
29 мая, 19:09
 
ТехнологииРоссияАлександр ИсаковСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала