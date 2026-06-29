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Эксперты оценили влияние ИИ на рост безработицы - РИА Новости, 29.06.2026
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06:53 29.06.2026
Эксперты оценили влияние ИИ на рост безработицы

Исаков: ИИ не приведет к долгосрочному росту безработицы в России

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков считает, что искусственный интеллект не приведет к долгосрочному росту безработицы в России на макроуровне.
  • Александр Исаков подчеркнул, что рост производительности труда из-за автоматизации создает дополнительную прибыль, давая правительству ресурсы для макроэкономического маневра.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не приведет к долгосрочному росту безработицы в России на макроуровне, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.
"Конечно, в отдельных отраслях спрос на специфические навыки может снизиться, но на макроуровне масштабного и долгосрочного роста безработицы не произойдет", - сказал Исаков в интервью "Ведомостям".
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Он подчеркнул, что рост производительности труда из-за автоматизации создает дополнительную прибыль, давая правительству "ресурсы для макроэкономического маневра", а опыт последних лет показал, что Россия научилась оперативно применять меры бюджетного стимулирования экономики.
Экономист указал на важность обсуждения влияния новых технологий на занятость для раннего поиска превентивных решений.
Исаков добавил, что мобильное перемещение работников в новые динамичные сектора - ключ к росту реальных зарплат при внедрении ИИ.
Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне низкой безработицы в России стоит задача повышения производительности труда во всех секторах, в том числе посредством внедрения ИИ.
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ЭкономикаРоссияАлександр ИсаковАлександр НовакСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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