Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсоне прогремели взрывы.
- Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее утром телеканал сообщал о взрывах в городе.
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.