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ВС России нанесли удар по ГРС в Харьковской области - РИА Новости, 29.06.2026
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15:57 29.06.2026
ВС России нанесли удар по ГРС в Харьковской области

ВС России нанесли удар по газораспределительной станции в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России нанесли удары по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области в ночь с 28 на 29 июня.
  • В результате ударов были выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы России ударами "Гераней" вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" была нанесена серия ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области", - говорится в сообщении.
В результате высокоточных ударов на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа, отметили в ведомстве.
"Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах ГРС противника были зафиксированы объемные возгорания", - подытожили в Минобороны РФ.
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