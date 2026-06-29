ВС России нанесли удар по ГРС в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные Силы России нанесли удары по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области в ночь с 28 на 29 июня.

В результате ударов были выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы России ударами "Гераней" вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" была нанесена серия ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области", - говорится в сообщении

В результате высокоточных ударов на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа, отметили в ведомстве.