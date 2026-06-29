В ГД предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Нилов предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей.
- Сейчас количество страховых баллов ограничено десяти баллами в рамках установленной взносооблагаемой суммы, даже если человек работает у нескольких работодателей.
- Комитет Госдумы подготовит и направит свои предложения по изменению системы расчета пенсионных баллов в правительство РФ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей, чтобы учитывались все заработанные баллы.
Он пояснил, что сейчас количество страховых баллов рассчитывается в рамках установленной взносооблагаемой суммы - даже если гражданин работает у нескольких работодателей, максимум все равно ограничен десятью баллами. По мнению Нилова, это неправильно, поэтому комитет сформулирует свои предложения и направит их в правительство.
"У нас гражданин может работать у нескольких работодателей. Получается: у одного работодателя он работает, у него фиксируется количество заработанных баллов в течение года; у другого работодателя тоже фиксируется количество баллов, но суммируется, и все должно быть в рамках одной установленной взносооблагаемой суммы. То есть правильно было бы, чтобы учитывалось количество баллов, заработанное у каждого работодателя", - сказал Нилов.
Он отметил, что законопроект на эту тему будет направлен для получения отзыва в правительство РФ.