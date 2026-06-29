В ГД предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей, чтобы учитывались все заработанные баллы.

Он пояснил, что сейчас количество страховых баллов рассчитывается в рамках установленной взносооблагаемой суммы - даже если гражданин работает у нескольких работодателей, максимум все равно ограничен десятью баллами. По мнению Нилова, это неправильно, поэтому комитет сформулирует свои предложения и направит их в правительство.