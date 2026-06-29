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В ГД предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству - РИА Новости, 29.06.2026
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01:47 29.06.2026
В ГД предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству

Нилов предложил суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей.
  • Сейчас количество страховых баллов ограничено десяти баллами в рамках установленной взносооблагаемой суммы, даже если человек работает у нескольких работодателей.
  • Комитет Госдумы подготовит и направит свои предложения по изменению системы расчета пенсионных баллов в правительство РФ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей, чтобы учитывались все заработанные баллы.
Он пояснил, что сейчас количество страховых баллов рассчитывается в рамках установленной взносооблагаемой суммы - даже если гражданин работает у нескольких работодателей, максимум все равно ограничен десятью баллами. По мнению Нилова, это неправильно, поэтому комитет сформулирует свои предложения и направит их в правительство.
"У нас гражданин может работать у нескольких работодателей. Получается: у одного работодателя он работает, у него фиксируется количество заработанных баллов в течение года; у другого работодателя тоже фиксируется количество баллов, но суммируется, и все должно быть в рамках одной установленной взносооблагаемой суммы. То есть правильно было бы, чтобы учитывалось количество баллов, заработанное у каждого работодателя", - сказал Нилов.
Он отметил, что законопроект на эту тему будет направлен для получения отзыва в правительство РФ.
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