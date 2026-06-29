Офтальмолог объяснила, как правильно удалять соринку из глаза

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-офтальмолог Карина Козина предупредила, что народные методы удаления соринки из глаза могут привести к бактериальному конъюнктивиту.

Для удаления соринки из глаза подходят только стерильные средства: бутилированная вода, физраствор, «искусственная слеза».

При появлении красноты, светобоязни, боли или гнойных выделений из глаза, которые не проходят за сутки, необходимо обратиться к офтальмологу.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соринку из глаза лучше удалять с помощью стерильных жидкостей, а народные методы могут навредить, предупредила врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Карина Козина.

"В интернете и от соседей до сих пор советуют закапать молоко, промыть чаем или слюной. Все это - прямой путь к бактериальному конъюнктивиту. Молоко - питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства - только стерильные: бутилированная вода, физраствор, "искусственная слеза", - сказала Козина "Газете.Ru"

По словам врача, при попадании соринки в глаз тереть его нельзя - трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину, пояснила она. Для удаления соринки она советует чаще моргать, чтобы слезы вымыли частицу. Если это не помогает, нужно оттянуть веко и осмотреть глаз - часто соринка прячется в складках и легко смывается, добавила Козина.

Кроме того, специалист отметила, что на поврежденную слизистую отвечает иммунитет: расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости. Так развивается конъюнктивит, подчеркнула Козина. Если затронута роговица, возникает кератит - с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения, пояснила специалист. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение, объяснила врач.