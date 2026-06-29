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Офтальмолог объяснила, как правильно удалять соринку из глаза - РИА Новости, 29.06.2026
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12:59 29.06.2026
Офтальмолог объяснила, как правильно удалять соринку из глаза

Офтальмолог Козина: удалять соринку из глаза лучше стерильной жидкостью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрием офтальмолога
Прием офтальмолога - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-офтальмолог Карина Козина предупредила, что народные методы удаления соринки из глаза могут привести к бактериальному конъюнктивиту.
  • Для удаления соринки из глаза подходят только стерильные средства: бутилированная вода, физраствор, «искусственная слеза».
  • При появлении красноты, светобоязни, боли или гнойных выделений из глаза, которые не проходят за сутки, необходимо обратиться к офтальмологу.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соринку из глаза лучше удалять с помощью стерильных жидкостей, а народные методы могут навредить, предупредила врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Карина Козина.
"В интернете и от соседей до сих пор советуют закапать молоко, промыть чаем или слюной. Все это - прямой путь к бактериальному конъюнктивиту. Молоко - питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства - только стерильные: бутилированная вода, физраствор, "искусственная слеза", - сказала Козина "Газете.Ru".
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По словам врача, при попадании соринки в глаз тереть его нельзя - трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину, пояснила она. Для удаления соринки она советует чаще моргать, чтобы слезы вымыли частицу. Если это не помогает, нужно оттянуть веко и осмотреть глаз - часто соринка прячется в складках и легко смывается, добавила Козина.
Кроме того, специалист отметила, что на поврежденную слизистую отвечает иммунитет: расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости. Так развивается конъюнктивит, подчеркнула Козина. Если затронута роговица, возникает кератит - с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения, пояснила специалист. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение, объяснила врач.
Козина также отметила, что при работе на стройке или уборке лучше снимать контактные линзы, так как они удерживают пыль на глазу. Детям и пожилым людям после прогулки важно промывать лицо и веки. Если краснота, светобоязнь, боль или гнойные выделения не проходят за сутки, а зрение снижается - визит к офтальмологу нельзя откладывать, подчеркнула специалист.
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