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Глава МИД Эстонии признал, что в ЕС много несогласных с давлением на Россию - РИА Новости, 29.06.2026
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08:25 29.06.2026
Глава МИД Эстонии признал, что в ЕС много несогласных с давлением на Россию

Цахна: в ЕС много стран, несогласных с давлением на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава эстонского МИД Маргус Цахна признал, что в Евросоюзе много стран, несогласных с давлением на Россию на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика.
  • В СМИ в обсуждениях возможной кандидатуры на роль переговорщика с Россией уже звучали имена нескольких европейских политиков, включая экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава эстонского МИД Маргус Цахна признал, что в Евросоюзе много стран, несогласных с "давлением" на Россию на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. При этом, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика.
"Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию (при таких обстоятельствах - ред.), потому что они будут говорить: "Если ведутся переговоры и мы посредники, то мы должны быть нейтральными", - заявил Цахна в интервью изданию Financial Times.
В СМИ в обсуждениях возможной кандидатуры на роль переговорщика с Россией уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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