СМИ: в Германии могут исчезнуть до ста тысяч рабочих мест в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ До ста тысяч рабочих мест могут исчезнуть в промышленности Германии в текущем году из-за переноса бизнеса компаний за границу.

60% опрошенных компаний планируют дальнейшее сокращение рабочих мест в Германии, при этом лишь 16% намерены увеличивать число сотрудников.

Большинство компаний планирует создание новых рабочих мест в Индии, Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и других странах Азии.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До 100 тысяч рабочих мест могут исчезнуть в промышленности Германии в текущем году из-за того, что все больше компаний переносят свой бизнес за границу, сообщила газета До 100 тысяч рабочих мест могут исчезнуть в промышленности Германии в текущем году из-за того, что все больше компаний переносят свой бизнес за границу, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Horváth.

Согласно исследованию среди 1000 компаний, 60% планируют дальнейшее сокращение рабочих мест в Германии . В ходе опроса компании предоставили информацию о своей стратегии на период с 2026 по 2030 год.

"Согласно расчетам на основе результатов исследования, уже в 2026 году в промышленности может быть ликвидировано еще до 100 тысяч рабочих мест, прежде всего в автомобилестроении, машиностроении и строительной индустрии", - пишет газета.

Как отмечает издание, изменения обусловлены новыми геополитическими рисками, прогнозами роста и недостатками домашнего рынка.

"Модель Германии как экспортирующей нации десятилетиями приносила успех. Сейчас она себя исчерпывает", - заявил курировавший опрос партнер Horváth Ральф Заутер.

По его словам, как производство, так и исследования и разработки будут все больше рассредоточиваться по миру.

Лишь 16% опрошенных компаний планируют увеличивать число сотрудников в Германии. При этом почти каждая промышленная фирма планирует до 2030 года усилить свое присутствие в Индии . Большинство компаний также планирует создание новых рабочих мест в Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и других странах Азии.