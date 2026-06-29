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СМИ: в Германии могут исчезнуть до ста тысяч рабочих мест в 2026 году - РИА Новости, 29.06.2026
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12:07 29.06.2026
СМИ: в Германии могут исчезнуть до ста тысяч рабочих мест в 2026 году

Handelsblatt: в Германии могут исчезнуть до ста тысяч рабочих мест в 2026 году

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До ста тысяч рабочих мест могут исчезнуть в промышленности Германии в текущем году из-за переноса бизнеса компаний за границу.
  • 60% опрошенных компаний планируют дальнейшее сокращение рабочих мест в Германии, при этом лишь 16% намерены увеличивать число сотрудников.
  • Большинство компаний планирует создание новых рабочих мест в Индии, Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и других странах Азии.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До 100 тысяч рабочих мест могут исчезнуть в промышленности Германии в текущем году из-за того, что все больше компаний переносят свой бизнес за границу, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Horváth.
Согласно исследованию среди 1000 компаний, 60% планируют дальнейшее сокращение рабочих мест в Германии. В ходе опроса компании предоставили информацию о своей стратегии на период с 2026 по 2030 год.
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"Согласно расчетам на основе результатов исследования, уже в 2026 году в промышленности может быть ликвидировано еще до 100 тысяч рабочих мест, прежде всего в автомобилестроении, машиностроении и строительной индустрии", - пишет газета.
Как отмечает издание, изменения обусловлены новыми геополитическими рисками, прогнозами роста и недостатками домашнего рынка.
"Модель Германии как экспортирующей нации десятилетиями приносила успех. Сейчас она себя исчерпывает", - заявил курировавший опрос партнер Horváth Ральф Заутер.
По его словам, как производство, так и исследования и разработки будут все больше рассредоточиваться по миру.
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Лишь 16% опрошенных компаний планируют увеличивать число сотрудников в Германии. При этом почти каждая промышленная фирма планирует до 2030 года усилить свое присутствие в Индии. Большинство компаний также планирует создание новых рабочих мест в Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и других странах Азии.
По данным консалтинговой компании EY, к концу первого квартала 2026 года число занятых в промышленности уже сократилось на 2,3% по сравнению с уровнем прошлого года, было потеряно около 127 300 рабочих мест. С 2019 года в промышленном секторе Германии было ликвидировано в общей сложности 341 500 рабочих мест, и в ближайшее время эта тенденция только усилится.
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