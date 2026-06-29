То, о чем российская пропаганда предупреждала последние десять лет, свершилось. Министр энергетики Соединенных Штатов прямо пригрозил Европейскому союзу урезать, а то и полностью перекрыть поставки сжиженного природного газа. В качестве причины господского неудовольствия названа экологическая политика ЕС, жестко регулирующая выбросы парниковых газов и особенно метана как наиболее активного в плане разогрева атмосферы. Само заявление Криса Райта является просто эталоном политического словоблудия, оно настолько восхитительно, что мы дадим его практически дословно. Райт сообщил всем заинтересованным лицам и центрам, что без кардинальной реформы регуляторных актов по метану Европе будет очень больно. США не используют СПГ для эскалации, энергоресурсы будут поставляться, просто не в ЕС, а куда-то еще.

Согласитесь, просто шедевр. Если бы нечто подобное сказал Александр Новак или Сергей Цивилев , в Западном полушарии планеты началась бы падучая с судорогами и неконтролируемым слюноотделением. А тут ничего, ЕС молча утерся.

В данном случае можно поздравить обе стороны, ибо они в своем неудержимом стремлении бороться с Россией получили ровно то, чего желали. Европейцы сократили зависимость от российского газового импорта с сорока двух до тринадцати процентов, американцы же увеличили свое рыночное присутствие более чем в сорок раз, если считать от 2019 года. С тем лишь небольшим уточнением, что именно Вашингтон с момента Русской весны всем своим геополитическим весом давил на Евросоюз, требуя и увещевая отказаться от российского канала поставок. В качестве альтернативы агрессивно продвигались возобновляемые источники вроде морских ветряков и фотоэлементов. В итоге это привело к тому, что прямо сейчас в Германии, Бельгии и Нидерландах стоимость мегаватт-часа для потребителей бьет рекорды стоимости. Из-за аномальной жары резко упал КПД солнечных панелей, чья доля в энергобалансах варьируется от пятнадцати до тридцати процентов, а добили ситуацию граждане и производства, резко врубившие системы бытового и промышленного кондиционирования. В результате в Бельгии в пиковые вечерние периоды цена за мегаватт-час улетела выше тысячи евро, в Нидерландах превысила 900, а в Дании и Германии установилась на отметках 786 и 743 евро соответственно.

Чтобы была понятна размерность и динамика, добавим, что средневзвешенная стоимость по Европе — 85-95 евро за мегаватт-час, притом что в Италии этот показатель составляет 120 евро, а во Франции всего 39. То есть в данный момент цены выросли в разы, а местами — в десятки раз от "среднего по больнице". Европейская система взимания платы за коммунальные услуги кардинально отличается от российской, она не имеет фиксированных тарифов и привязывается к рыночным колебаниям. В этой связи за июнь потребители получат кратно возросшие квитанции просто потому, что природный газ тоже недешев, к тому же из эксплуатации выведена изрядная часть АЭС.

Но мы отвлеклись.

Основным достижением Европы на выбранном пути стало избавление от российской газовой иглы и торжественное пересаживание на американский газовый гарпун. Если в 2021 году из-за океана в страны ЕС был ввезен 21 миллиард кубометров сжиженного топлива, то за прошлый год уже 81 миллиард. Средняя доля зависимости от трансокеанских поставок составляет 62 процента, а в таких странах, как Нидерланды, Франция, Испания, Италия и Германия, этот показатель находится в районе семидесяти пяти процентов.

Неудовольствие США вызвало постановление о регулировании выбросов метана (EU/2024/1787), принятое Еврокомиссией и вступившее в силу в августе 2024-го. Оно устанавливает жесткие рамки контроля над выбросами этого газа как для внутренних производителей, так и для поставщиков, а также драконовские штрафные меры, причем львиная доля нормативных требований привязана к отраслям добычи и транспортировки нефти, газа и угля. Конкретно поставщики СПГ с мая прошлого года обязаны заранее подавать исчерпывающие данные о происхождении газа, объеме партии и маршруте поставки. Исходя из этих данных, используя установленные алгоритмы, рассчитывается объем утечек (для газовозов в среднем три процента от общего объема) и размер экологических сборов.

С января 2027 года производители будут обязаны доказать, что поставляемые углеводороды добыты с соблюдением так называемых MRV-стандартов или флагманской инициативы ООН OGMP 2.0 (Oil & Gas Methane Partnership 2.0).

С августа 2028-го нефте- и газотрейдеры должны указывать точный размер выбросов метана при добыче углеводородов, причем не имеет никакого значения, что они добыты за пределами Евросоюза.

И финальный аккорд. В августе 2030 года в силу вступает требование, по которому поставщики углеводородов обязаны на протяжении всей производственной цепочки соответствовать максимально строгим требованиям ЕС по выбросам метана. В случае нарушений с них будут драть три штрафные шкуры или вовсе расторгать контракты.

Учитывая колоссальную зависимость ведущих экономик Европы от импорта американского СПГ и полное отсутствие альтернатив, на крайние меры никто не пойдет — и стороны это прекрасно понимают. Также следует помнить, что одними из первых указов Дональда Трампа после его избрания стали выход из Парижского соглашения по климату, а также полная отмена ограничений на выбросы парниковых газов для предприятий нефтегазового сектора. Во многом благодаря этому удалось еще больше нарастить добычу углеводородов, а сами они ввиду отсутствия налоговых обременений стали гораздо более конкурентоспособными в ценовом отношении, так как производственные издержки снизились.

Однако американские нефтегазовые трейдеры, изрядно вложившиеся в избирательную кампанию Трампа, не хотят отдавать ни одного лишнего цента от продажи углеводородов в Евросоюз, чтобы не снижать свои прибыли. Заботливые дяди в Белом доме относятся к этому с пониманием и заранее спешат на помощь.